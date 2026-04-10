Handeln Dassault System - DSY CFD

Über Dassault Systemes SE

Dassault Systemes SE ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das als Holdinggesselschaft fungiert. Es konzentriert sich auf den Verkauf von Software-Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Entwicklung von verschiedenen Software-Lösungen, die in die 3DEXPERIENCE -Plattform integriert sind. Das Unternehmensportfolio von 3DEXPERIENCE besteht aus drei 3D-Modellapplikationen, Simulationsapplikationen, die zur Schaffung von virtuellen Zwillinge von Produkten und Produktionssystemen dienen, sozialen und kollaborativen Applikationen und Nachrichtendienstanwendungen .Das Softwareportfolio des Unternehmens umfasst ein Spektrum von Domänen, angefangen von der Modellierung- und der wissenschaftlichen Simulation bis hin zur Produktions- und Logistikoptimierung und findet die Anwendung in verschiedenen Bereichen, angefangen von natürlichen Ressourcen bis hin zu Städten, Transport, Gebäuden, intelligenten Produkten, Konsumgütern, biologischen Systeme und Chemie. Zu den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens gehören unter anderem ENOVIA, 3DEXCITE, DELMIA, CATIA, SOLIDWORKS, GEOVIA, BIOVIA, SIMULIA, DELMIA, 3DVIA, EXALEAD und NETVIBES. Es operiert über Outscale SASU.

Der aktuelle realtimekurs der Dassault System Aktie beträgt 16.93 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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