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Über Daikin Industries, Ltd.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD. ist ein Produktionsunternehmen für Klimaanlagen, Kühlschränke, Chemikalien, Ölmaschinen und Spezialprodukte. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig. Das Segment Klima- und Gefrierschränke produziert und verkauft Wohnausrüstung wie Klimaanlagen, Luftreiniger und Wasserkessel; gewerbliche Ausrüstung, einschließlich Paket-/Spot-Klimaanlagen, Wasserkühlgeräte und Turbokühlschränke; Schiffsausrüstung wie Schiffscontainerklimaanlagen und Schiffsfroster. Das Segment Chemie liefert Fluorkohlenstoffgase, Fluorharze, chemische Produkte und Maschinen der chemischen Industrie. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem hydraulische Geräte und Maschinen für den Einsatz in Industrie- und Baumaschinen sowie Informationstechnologie (IT) Infrastrukturmanagementsysteme.

Der aktuelle realtimekurs der Daikin Industries,Ltd. Aktie beträgt 20355.2 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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