Handeln D.R. Horton - DHI CFD

Über D R Horton Inc

D. R. Horton, Inc. ist ein Wohnungsbauunternehmen. Das Unternehmen ist in 84 Märkten in 29 Staaten in den Vereinigten Staaten tätig. Die Segmente des Unternehmens umfassen die 44 Geschäftsbereiche des Homebuilding, die Finanzdienstleistungsaktivitäten und die sonstigen Geschäftsaktivitäten. Im Wohnungsbau baut und verkauft das Unternehmen Einfamilienhäuser und Einfamilienhäuser, wie Stadthäuser, Duplex-Wohnungen, Triplexes und Eigentumswohnungen. Die 44 Homebuilding-Abteilungen des Unternehmens sind in sechs Segmente zusammengefasst: East Region, South Central Region, Midwest Region, West Region, Southwest Region und Southeast Region. Im Finanzdienstleistungsbereich verkauft die Gesellschaft Hypotheken und erhebt Gebühren für die Titelversicherung und Schließungsleistungen. Die Gesellschaft hat Tochtergesellschaften, die versicherungsbezogene Geschäfte durchführen; konstruieren und eigene einkommensgenerierende Mietobjekte; eigene Nichtwohnimmobilien, einschließlich Ranchland und -verbesserungen, sowie Öl- und Gasanlagen.

Der aktuelle realtimekurs der D.R. Horton Aktie beträgt 143.64 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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