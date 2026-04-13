Handeln CSX Corp - CSX CFD

Über CSX Corporation

CSX Corporation ist mit ihren Tochtergesellschaften eine Transportfirma. Das Unternehmen bietet schienengebundene Transportdienstleistungen an, einschließlich Schienenservice und den Transport von intermodalen Containern und Trailern.

Das Unternehmen bedient drei Sparten, Warengeschäfte, Kohle- und intermodale Geschäfte. Die Warengeschäfte des Unternehmens bestehen aus Sendungen an verschiedene Märkte, wie z. B. landwirtschaftliche Erzeugnisse, Phosphate und Dünger, Lebensmittel und Verbraucher, Chemie, Automobil, Metalle, Waldprodukte, Mineralien, und Abfall und Ausrüstung.

Das Kohlegeschäft des Unternehmens transportiert heimische Kohle, Koks und Eisenerz zu stromerzeugenden Kraftwerken, Stahlherstellern und Industrieanlagen und exportiert Kohle in Tiefseehafenanlagen.

Das intermodale Geschäft des Unternehmens kombiniert den Schienenverkehr mit der Kurzstrecken-Flexibilität von LKWs und bietet Fernverkehr-Lkw-Fahrten an.

Der aktuelle realtimekurs der CSX Corp Aktie beträgt 42.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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