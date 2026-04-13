Handeln Artivion Inc - AORT CFD

Über Artivion Inc

Artivion, Inc. (Artivion), ehemals CryoLife, Inc., ist ein Unternehmen für medizinische Geräte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung verschiedener Lösungen, die die Herausforderungen von Herz- und Gefäßchirurgen bei der Behandlung von Patienten mit Aortenerkrankungen angehen. Zu den vier Produktgruppen des Unternehmens gehören Aortenstents und Stentgrafts, Herzklappenprothesen, kryokonservierte kardiale und vaskuläre Allotransplantate sowie chirurgische Versiegelungsmittel. Die kryokonservierten Herz- und Gefäßtransplantatgewebe von Artivion helfen bei der Wiederherstellung von Operationen für Erwachsene und pädiatrische Patienten. Es bietet chirurgische Versiegelung durch das BioGlue-Produkt. Zu seinen Lösungen für den chirurgischen Aortenklappenersatz gehören On-X Aortenherzklappen und CryoValve SG Pulmonalklappen-Allotransplantat für das Ross-Verfahren. Zu den Mitralklappenlösungen des Unternehmens gehören Chord-X für die Reparatur von Mitralklappen und On-X Mitral Heart Valve. Die kardiologischen und vaskulären Zubehörlösungen von Artivion bieten ergänzende Unterstützung für die herz- und vaskulären chirurgischen Eingriffe des Patienten.

Der aktuelle realtimekurs der Artivion Inc Aktie beträgt 38.25 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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