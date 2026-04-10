Handeln Credit Agricole - ACAp CFD

Über Credit Agricole SA

CREDIT AGRICOLE SA ist eine in Frankreich ansässige Bankengruppe, die Banken- und Versicherungsdienstleistungen durch ein Netzwerk von regionalen, lokalen Banken und Filialen anbietet. Zu den wichtigsten Sparten der Bank gehören das Retail Banking, darunter französisches und internationalen Retail Banking; Specialized Financial Services mit Vermögensverwaltung und Wertpapieren, Versicherungen, Verbraucherkrediten, privatem Banking, Leasing & Factoring und spezialisierte Tochtergesellschaften und Aktivitäten; und Corporate und Investment Banking, mit einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen im Kapitalmarkt, Maklergeschäft, Investment-Banking, strukturierte Finanzierungen und Firmenkundengeschäft. CREDIT AGRICOLE ist von verschiedenen Marken, wie LCL Banking & Insurance, BforBank, LCL Private Banking, Amundi, CPR Asset Management, Credit Agricole Assurances, Eurofactor, Sofinco, Indosuez Wealth Management und vielen anderen vertreten. Außer in Frankreich, ist das Unternehmen unter anderem in Italien, Polen und Marokko aktiv.

Der aktuelle realtimekurs der Credit Agricole Aktie beträgt 17.135 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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