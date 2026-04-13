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Über Cooper-Standard Holdings Inc

Cooper-Standard Holdings Inc. ist ein Hersteller von Dichtungs-, Kraftstoff- und Bremsversorgungs- und Flüssigkeitsübertragungssystemen. Es ist in vier Segmenten tätig: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Südamerika. Seine Organisationsstruktur umfasst ein globales Automobilgeschäft und eine Advanced Technology Group. Seine Produkte werden in Personenkraftwagen und leichten Lastkraftwagen eingesetzt, die von Automobil-Erstausrüstern und Ersatzmärkten hergestellt werden. Seine Aktivitäten werden über etwa 129 eigene, gepachtete und konsolidierte Joint Venture-Einrichtungen in 21 Ländern durchgeführt, Nordamerika umfasst Kanada, Costa Rica, Mexiko und die Vereinigten Staaten; Asien-Pazifik umfasst China, Indien, Japan, Südkorea, Thailand; Europa umfasst die Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Polen, Rumänien, Serbien, Spanien, Schweden und das Vereinigte Königreich; Zu Südamerika gehört Brasilien, von denen 74 überwiegend Produktionsstätten sind und 55 Design-, Engineering-, Verwaltungs- oder Logistikeinrichtungen haben.

Der aktuelle realtimekurs der Cooper-Standard Holdings Inc. Aktie beträgt 30.03 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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