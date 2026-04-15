Handeln Constellation Brands - STZ CFD

Über Constellation Brands, Inc.

CONSTELLATION BRANDS, INC. ist ein internationaler Hersteller alkoholischer Getränke. Das Unternehmen ist ein Hersteller und Vermarkter von Bier und Wein mit Geschäftstätigkeiten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. Zu seinen Segmenten zählen Bier, Wein und Spirituosen, geschäftliche Transaktionen und andere. Es ist ein Multi-Kategorie Lieferant (Bier, Wein und Spirituosen) alkoholischer Getränke in den Vereinigten Staaten. Es verkauft eine Reihe von Marken in den Kategorien Import und Craft-Bier, einschließlich Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial, Ballast Point und andere. Es ist ein Produzent und Vermarkter von Wein und verkauft eine Reihe von Weinmarken in verschiedenen Kategorien, inklusive Tischwein, Sekt und Dessertwein, und in allen Preisklassen, wie in den Kategorien Populär, Premium und Luxus. Einige seiner Weine und Spirituosen-Marken, die in den Vereinigten Staaten verkauft werden und die ihre U.S. Focus Brands (Focus Brands) umfassen, sind Meiomi, Robert Mondavi, Wild Horse etc.

Der aktuelle realtimekurs der Constellation Brands Aktie beträgt 164.13 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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