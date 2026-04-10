Handeln Commerzbank AG - CBK CFD
Die Commerzbank AG ist ein globaler Banking- und Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden. Gegründet 1870, mit Sitz in Frankfurt, ist die Commerzbank die zweitgrößte Bank Deutschlands. Heutzutage verfügt die Commerzbank über ein weltweites Netzwerk von Niederlassungen und Vertretungen in über 50 Ländern. Der Betrieb der Bank ist in drei strategische Segmente unterteilt: Privatkunden, Direktbanking und Commerz Real Gruppe. Die Commerzbank bietet Hypothekendarlehen, Private Banking, Devisenhandel, Asset-Management und Treasury-Dienstleistungen an. Die Commerzbank Aktienkurs Details: Die Commerzbank Aktie ist an der Frankfurter Börse notiert. Die Performance der Commerzbank Aktie können Sie auf Capital.com verfolgen.