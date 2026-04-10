Handeln City Of London Investment Trust - CTY CFD

Über City of London Investment Trust plc

The City of London Investment Trust PLC ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich. Das Ziel der Gesellschaft ist es, langfristiges Einkommens- und Kapitalwachstum zu erzielen, hauptsächlich durch Investitionen in Aktien, die an der Londoner Börse notiert sind. Die Gesellschaft versucht, in Aktien und in Schuldtitel wie Wandelanleihen, Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen zu investieren. Die Gesellschaft beabsichtigt, langfristiges Einkommens- und Kapitalwachstum zu erzielen, hauptsächlich durch Anlagen in Aktien aus dem Vereinigten Königreich, wobei der Schwerpunkt auf großen, multinationalen Unternehmen liegt. Janus Henderson Group plc fungiert als Anlageverwalter der Gesellschaft. Der Fondsmanager für alternative Anlagen ist Janus Henderson Fund Management UK Limited.

Der aktuelle realtimekurs der City Of London Investment Trust Aktie beträgt 5.674 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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