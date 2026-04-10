Handeln Christian Dior Se - CDIp CFD

Über Christian Dior SE

Christian Dior SE ist eine in Frankreich ansässige Holdinggesellschaft, die mit der Herstellung und dem Vertrieb von Konsumgütern beschäftigt ist. Das Unternehmen betreibt sechs Hauptproduktlinien: Christian Dior Couture ist unter der Marke Christian Dior vermarktet; Weine und Spirituosen, darunter unter anderem den Marken Moet & Chandon, Veuve Clicquot, Hennessy und Dom Perignon; Mode und Lederwaren, bestehend aus unter anderem den Marken Louis Vuitton, Fendi, Marc Jacobs und Kenzo; Parfums und Kosmetika, einschließlich unter anderem den Marken Guerlain, Givenchy und Christian Dior-Marken; Uhren und Schmuck, TAG Heuer, Chaumet und Zenith und andere, bestehend aus und selektiven Einzelhandel, wie etwa unter anderem den Marken Sephora, DFS und Le Bon Marche. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über die firmeneigenen Geschäfte und lizenzierte Distributoren in Europa, den USA, Japan und Asien/Pazifik. Christian Dior SA betreibt mehr als 400 Tochterunternehmen auf der ganzen Welt.

Der aktuelle realtimekurs der Christian Dior Se Aktie beträgt 461.9 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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