Handeln Viridien - CGG CFD

Über CGG SA

CGG S.A. ist ein Hersteller von geophysikalischen Geräten. Das Unternehmen bietet Erfassungsdienste für Daten über See, Land und Luft sowie eine Reihe von anderen geowissenschaftlichen Dienstleistungen wie Datenabbildung, Beratungsdienste für Geowissenschaften und Erdöltechnik sowie das Sammeln, Entwickeln und Lizenzieren geologischer Daten an. Die Unternehmensbereiche umfassen Auftragsdatenerfassung; Geology, Geophysics and Reservoir (GGR); Ausrüstung und Nicht-betriebene Ressourcen. Die Auftragsdatenerfassung beinhaltet See, Land und multi-physikalische Umgebungen. Der Bereich GGR umfasst die Geschäftsfelder Multi-Client Business und Subsurface Imaging and Reservoir (Verarbeitung und Bildgebung für geophysikalische Daten, Lagerstättenbeschreibung, geophysikalische Beratungs- und Software-Dienstleistungen, geologische Daten-Bibliothek und Datenmanagement-Lösungen). Der Bereich Ausrüstung besteht aus seinen Herstellungs- und Vertriebsaktivitäten für seismische Ausrüstung. Es operiert durch Saturno, eine Multi-Client-Untersuchung des Santos-Beckens vor der Küste Brasiliens.

Der aktuelle realtimekurs der Viridien Aktie beträgt 123.476 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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