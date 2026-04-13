CFDs sind komplexe Instrumente und aufgrund des Hebels mit einem hohen Risiko des schnellen Geldverlustes verbunden.

81.31 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten abwägen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko des Geldverlustes einzugehen.