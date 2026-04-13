Handeln Caesars Entertainment Corporation - CZR CFD

Über Caesars Entertainment Inc

Eldorado Resorts, Inc. ist ein Spiele- und Gastgewerbeunternehmen, das Spieleinrichtungen in Ohio, Louisiana, Nevada, Pennsylvania und West Virginia besitzt und betreibt. Die Segmente des Unternehmens sind Nevada, Louisiana, Eastern und Corporate.

Zum 7. August 2018 besaß und betrieb das Unternehmen rund 503.000 Quadratfuß von Casino-Raum mit rund 22.000 Spielautomaten und Videolotterie-Terminals (VLTs), über 640 Tisch- und Pokerspielen, 45 Restaurants und 7.000 Hotelzimmern.

Zum 31. Dezember 2016 besaß und betrieb das Unternehmen verschiedene Liegenschaften, darunter Eldorado Resort Casino Reno (Eldorado Reno), Silver Legacy Resort Casino (Silver Legacy), Circus Circus Reno (Circus Reno), Eldorado Resort Casino Shreveport (Eldorado Shreveport), Mountaineer Casino, Racetrack & Resort (Mountaineer), Presque Isle Downs & Casino (Presque Isle Downs) und Eldorado Gaming Scioto Downs (Scioto Downs).

Der aktuelle realtimekurs der Caesars Entertainment Corporation Aktie beträgt 26.48 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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