Handeln Brinker International - EAT CFD

Über Brinker International, Inc.

BRINKER INTERNATIONAL, INC. ist in Besitz der Restaurantmarken Chili's Grill & Bar (Chili's) und Maggiano's Little Italy (Maggiano's), betreibt und entwickelt diese und bietet Franchising-Modelle an. Des Unternehmens betreibt Chili's Bar & Grill in einer Kategorie ungezwungener Atmosphäre. Die Speisekarte von Chili's bietet authentische, frische mexikanische und texanische Küche, einschließlich hauseigener Produkte, wie geräucherte Baby Back Ribs, handgemachte Burger serviert mit hausgemachten Knoblauch-Dill-Pickles, Mix und Match Fajitas, Guacamole direkt am Tisch und hausgemachte Chips und Salsa. Maggiano es ist eine Full-Service-Restaurantmarke, die italienische Küche in ungezwungener Atmosphäre bietet. Die Maggiano-Restaurants verfügen über individuelle und familiäre Speisekarte und sie bieten zudem auch Bankett-Einrichtungen, um geschäftliche oder gesellschaftliche Veranstaltungen ausrichten zu können. Das Unternehmen besitzt und betreibt seine Restaurants, teilweise auch im Franchise-Modell. Seine ca. 1.650 Restaurants in den Vereinigten Staaten befinden sich in über 30 Ländern und zwei Territorien außerhalb der Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Brinker International Aktie beträgt 153.26 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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