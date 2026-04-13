Handeln Boyd Gaming Corporation - BYD CFD

Über Boyd Gaming Corporation

BOYD GAMING CORPORATION ist ein multi-jurisdiktionelles Gaming-Unternehmen. Zum 18. September 2018 betrieb das Unternehmen 25 Gaming-Entertainment-Liegenschaften in Nevada, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi und Pennsylvania. Es betreibt über drei Segmente: Las Vegas Locals, Downtown Las Vegas, sowie Midwest und South. Es besitzt und betreibt auch ein Reisebüro und eine unternehmenseigene Versicherungsgesellschaft, die für reisebezogene Versicherungen bürgt, die sich jeweils in Hawaii befinden. Zum Segment Las Vegas Locals gehören Liegenschaften wie Gold Coast Hotel and Casino, The Orleans Hotel and Casino sowie Sam's Town Hotel and Gambling Hall. Zum Segment Downtown Las Vegas gehören drei Liegenschaften, wie California Hotel and Casino Fremont Hotel and Casino and Main Street Station Casino, Brewery and Hotel Street Station. Die Liegenschaften des Segments Midwest und South umfassen Par-A-Dice Hotel Casino, Diamond Jo Dubuque, Diamond Jo Worth, Kansas Star Casino, Amelia Belle Casino und Evangeline Downs..

Der aktuelle realtimekurs der Boyd Gaming Corporation Aktie beträgt 85.01 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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