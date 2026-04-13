Handeln Boise Cascade, L.L.C. - BCC CFD

Über Boise Cascade Co

BOISE CASCADE COMPANY, früher Boise Cascade, LLC, ist ein Produzent von Sperrholz und Holzwerkstoffen und Distributor von Baumaterialien in den USA. Die Geschäftsbereiche des Unternehmens sind in die Segmente Holzprodukte, Vertrieb von Baumaterialien sowie Unternehmen und Andere gegliedert. Im Segment Holzprodukte werden Sperrholz, Holzwerkstoffe, Bolzen, Spanplatten und Ponderosa-Kiefer-Bauholz hergestellt. Im Segment Vertrieb von Baumaterialien ist das Unternehmen ein Großhändler für verschiedene Baumaterialien, einschließlich Holzwerkstoffe, OSB, Sperrholz, Schnittholz und allgemeinen Produkten wie Wandverkleidungen, Metallprodukte, Isolierung, Dach und Verbundbelag. Das Unternehmen fertigt Holzwerkstoffe, bestehend aus Furnierschichtholz, I-Balken und Leimbindern. Seine Produkte werden im Wohnungsbau, in Wohninstandhaltungs- und -umbauprojekten, in Leichtbau- und industriellen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen verfügt über mehr als 4.500 Kunden, darunter Holzhandelsplätze, Großhändler und industrielle Weiterverarbeiter.

Der aktuelle realtimekurs der Boise Cascade, L.L.C. Aktie beträgt 79.41 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Sana Biotechnology, Inc., Bankwell, Virios Therapeutics, Inc., Pearson, T2 Biosystems, Inc. und ST Engineering. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.