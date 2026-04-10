Handeln BlackRock, Inc. - BLK CFD

Über BlackRock, Inc.

Blackrock, Inc. ist eine Kapitalanlagegesellschaft Das Unternehmen bietet eine Reihe von Anlagen und Risikomanagement-Dienstleistungen für institutionelle Kunden und Kleinanleger auf der ganzen Welt. Das Angebot umfasst Single- und Multi-Asset-Class-Portfolios in Aktien, Anleihen, alternativen Produkten und Geldmarktpapieren. Die Produkte werden direkt und über Vermittler in einer Reihe von Produkten angeboten, einschließlich offene und geschlossene Investmentfonds, iShares börsennotierte Fonds, separate Konten, gemeinsame Anlagen und andere Gemeinschaftsanlagen. Das Unternehmen bietet die Blackrock Solutions Anlage- und Risikomanagement-Plattform Aladdin, außerdem Risikoanalysen und Beratungsleistungen sowie Lösungen für institutionelle Anleger. Die Plattform bietet auch Risiko-Reporting über den Green Package-Service und die Risikomanagement-Beratung; interaktive Analysen festverzinslicher Anlagen über den Web-basierten Rechner AnSer; Outsourcing-Dienstleistungen und Kapitalanlagenbuchhaltung.

Der aktuelle realtimekurs der BlackRock, Inc. Aktie beträgt 997.99 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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