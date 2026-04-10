Handeln Bellway PLC - BWY CFD

Über Bellway plc

Bellway p.l.c. ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich mit dem Bau und Verkauf von Häusern beschäftigt, von Ein-Zimmer-Wohnungen bis hin zu Fünf-Zimmer-Familienhäusern, und bietet soziale Wohnungsbaugesellschaften an. Zu den Marken des Unternehmens gehören Bellway, die Marke Ashberry und Bellway London. Das Unternehmen ist in etwa 22 Divisionen tätig, die Zentren in ganz England, Schottland und Wales abdecken. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören Bellway Homes Limited, Bellway Housing Trust Limited, Bellway Properties Limited, Bellway (Services) Limited und Litrose Investments Limited. Die Marke Ashberry wird auf größeren Websites verwendet, wo das Layout der Website und die Marktnachfrage zwei Verkaufsstellen rechtfertigen. Die Marke Bellway London deckt alle ihre Entwicklungen in Londoner Bezirken und Pendlerstädten ab. Die Immobilien reichen von Apartments mit einem Schlafzimmer bis hin zu Häusern mit vier Schlafzimmern.

Der aktuelle realtimekurs der Bellway PLC Aktie beträgt 19.92 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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