Handeln Beiersdorf AG - BEI CFD

Über Beiersdorf AG

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller chemischer Konsumgüter, mit einem Fokus auf Körperpflegeprodukten und Kosmetika.

Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Consumer und tesa.

Der Unternehmensbereich Consumer bietet Haut- und Schönheitspflegeprodukte, wie unter anderem Allzweckcremes, Gesichts-, Körper- und Handcremes, Lippenpflegestifte, Deodorante, Seifen, Shampoos, Pflaster und andrere Bandagen. Das Markenportfolio umfasst NIVEA, Eucerin und La Prairie, die Kernmarke des Unternehmens sind, sowie regionale und lokale Marken, wie unter anderem Hansaplast/Elastoplast, Labello, Florena, Aquaphor und Hidrofugal an.

Der Unternehmensbereich tesa beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von selbstklebenden Produkten und Lösungen für Industriekunden , Handwerker und Endverbraucher unter der Marke tesa.

Das Unternehmen hat auch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

Beiersdorf Aktiengesellschaft ist über mehr als 150 Tochtergesellschaften weltweit tätig. Sein Mehrheitseigentümer ist maxingvest ag.

Der aktuelle realtimekurs der Beiersdorf AG Aktie beträgt 75.45 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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