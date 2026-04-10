Handeln BCE Inc. - BCEca CFD

Über BCE Inc

BCE Inc. ist ein kanadisches Unternehmen. Das Unternehmen erbringt eine Reihe von Breitband-Kommunikations und Content-Dienstleistungen für Verbraucher sowie Privat-, Unternehmens- und staatliche Kunden in Kanada. Das Unternehmen bietet unter den Marken Bell und Bell Aliant verschiedene Dienste wie Glasfaser-basiertes Internetfernsehen und High-Speed-Internetdienste, Privattelefon-, Unternehmensnetzwerk- und Kommunikationsdienste an. Seine Segmente umfassen Bell Mobil, Bell Festnetz und Bell Medien. Das Segment Bell Mobil bietet seinen Privatkunden sowie Kunden aus Klein- und mittleren sowie Großunternehmen in ganz Kanada drahtlose Sprach- und Datenkommunikationsprodukte an. Das Segment Bell Festnetz bietet Daten, einschließlich IPTV, Orts- und Ferngespräche per Telefon, sowie andere Kommunikationsdienste und Produkte an. Das Segment Bell Medien bietet konventionelles, Spezial- und Bezahlfernsehen, digitale Medien und Rundfunkdienste an.

Der aktuelle realtimekurs der BCE Inc. Aktie beträgt 32.11 CAD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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