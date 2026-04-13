Handeln Bank of Nova Scotia - BNS CFD

Über Bank of Nova Scotia

THE BANK OF NOVA SCOTIA ist eine internationale Bank und ein Finanzdienstleister in Nordamerika, Lateinamerika, der Karibik, Mittelamerika und Teilen Asiens. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören das kanadische Bankgeschäft, das internationale Bankgeschäft, das globale Bankgeschäft und globale Märkte (GBM) sowie Sonstiges. Die Bank bietet Beratung, Produkte und Dienstleistungen, einschließlich des privaten und kommerziellen Bankgeschäfts, Unternehmens- und Investmentbanking und Kapitalmärkte. Das kanadische Bankgeschäft der Bank bietet eine Reihe von Finanzberatungen und Banking-Lösungen für Privatkunden, kleine Unternehmen, Unternehmens- und Vermögensverwaltung in Kanada. Das Geschäftsfeld des privaten und kommerziellen Bankgeschäfts bietet eine Reihe von Finanzprodukten, Lösungen und Beratung für Privat- und Geschäftskunden in ausgewählten Regionen außerhalb von Kanada. Das Geschäftsfeld GBN bietet Kunden Unternehmens-Banking, Investmentbanking und Kapitalmarktlösungen.

Der aktuelle realtimekurs der Bank of Nova Scotia Aktie beträgt 72.92 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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