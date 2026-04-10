Handeln Ball - BLL CFD

Über Ball Corporation

BALL CORPORATION ist ein Anbieter von Metallverpackungen für die Getränke-, Lebensmittel-, Körperpflege- und Haushaltswarenindustrie. Die Verpackungsprodukte des Unternehmens werden für die verschiedensten Endanwendungen hergestellt und in Anlagen auf der ganzen Welt produziert. Zu seinen Segmenten gehören Metallgetränkeverpackungen, Nord- und Südamerika; Metallgetränkeverpackungen, Europa; Lebensmittel- und Aerosolverpackungen; Luftfahrt und andere. Seine Hauptproduktlinie umfassen Getränkeverpackungen aus Aluminium und Stahl. Es produziert Stahlzusätze, Aerosol und extrudiertes Aluminiumaerosolcontiner und Aluminiumbutzen. Sein Geschäftsbereich Luftfahrt entwirft, entwickelt und produziert Luftfahrtsysteme für zivile, kommerzielle und nationale Cybersicherheits-Luftfahrt-Märkte. Es stellt Raumfahrtzeuge, Instrumente und Sensoren, Hochfrequenzsysteme und Komponenten, Datenverwertungslösungen und eine Reihe von Luft- und Raumfahrttechnologien und -produkten her.

Der aktuelle realtimekurs der Ball Aktie beträgt 62.2 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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