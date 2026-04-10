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Über Baillie Gifford Shin Nippon PLC

BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PUBLIC LIMITED COMPANY ist ein in Großbritannien ansässiger Investment Trust. Ziel des Unternehmens ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen vor allem in kleinen japanischen Firmen zu verwirklichen. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die Wertpapiere kleiner japanischer Firmen mit Marktkapitalisierung oder einem Umsatz, der geringer als etwa 150 Milliarden Yen ist. Das Unternehmen kann in Investmentfonds mit Sitz im Vereinigten Königreich und in Übersee investieren, einschließlich der in Großbritannien aufgeführten Investmentfonds, die hauptsächlich in japanische Wertpapiere investieren. Beim Erwerb sind nicht mehr als 15 % der Bruttovermögenswerte des Unternehmens in solchen Unternehmen oder Fonds investiert. Das Unternehmen investiert in eine Reihe von Branchen wie Nicht-Basis-Konsumgüter, Basis-Konsumgüter, Energie, Finanzen, Gesundheitswesen, Industrie, Informationstechnologie, Materialien, Telekommunikationsdienste und Versorgungsunternehmen. Baillie Gifford & Co Limited ist der Investmentmanager des Unternehmens.

Der aktuelle realtimekurs der BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC Aktie beträgt 1.4085 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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