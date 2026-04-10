Handeln B&M European Value Retail PLC - BME CFD

Über B&M European Value Retail SA

B&M European Value Retail S.A. ist eine in Großbritannien ansässige Holdinggesellschaft des Konzerns. Das Unternehmen ist im Sortimentseinzelhandel im Vereinigten Königreich und in Deutschland tätig. Es betreibt zwei Segmente: das britische Einzelhandelssegment, darunter Lebensmitteleinzelhandel und allgemeiner Warenhandel sowie Deutscher Handel. Es verkauft eine Reihe von Lebensmittel und sich schnell umschlagende Produkte in seinen B & M-Filialen. Die sich schnell umschlagenden Produkte umfassen Do-it-yourself- und Dekoartikel, Haushaltswaren, Lebensmittel, Süßwaren, Softdrinks, Alkohol und Toilettenartikel und saisonale Waren. Es verkauft seine Nicht-Lebensmittelprodukte unter verschiedenen Kategorien, wie zum Beispiel Haushaltswaren, Elektroartikel, Gartenarbeit, Spielzeug und Tierpflege. Seine Lebensmittelproduktsparten sind haltbare Lebensmittel, Getränke und Süßwaren. Es ist auch in Branchen wie Sport und Freizeit, Haus und Wohnen, Dinge des täglichen Bedarfs, Schreibwaren, Kleidung und Schuhe, Geschenke, Baby-und Winterheizstoff tätig. Zu den Marken gehören unter anderem Duracell, Kelloggs, Coca-Cola und Nestle.

Der aktuelle realtimekurs der B&M European Value Retail PLC Aktie beträgt 1.7305 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Rite Aid, Cf Industries Holdings, Talgo, S.A., Eloxx Pharma, Renishaw PLC und Eyenovia, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.