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Über Axis Capital Holdings Limited

AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED ist eine Holdinggesellschaft für die AXIS-Unternehmensgruppe. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Spezial-(Rück-)-Versicherungen mithilfe einer Tochtergesellschaft und einem Geschäftsstellennetz in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Australien und Singapur. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft über zwei Segmente: AXIS Versicherung und AXIS Re. Das Versicherungs-Segment ist über Niederlassungen in Bermuda, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa, Australien und Singapur tätig und bietet Spezialversicherungsprodukte für verschiedene Märkte an. Das Angebot seines Versicherungs-Segments umfasst Immobilien, Schifffahrt, Terrorismus, Luftfahrt, professionelle Linien, Haftpflicht und Unfall und Gesundheit. Das Rückversicherungs-Segment ist über Niederlassungen in Bermuda, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Singapur, Brasilien und Kanada tätig. Das Rückversicherungs-Segment bietet Nichtlebens-Rückversicherungen für Versicherungsgesellschaften. Das Angebot des Rückversicherungs-Segments umfasst Katastrophe; Eigentum; professionelle Linien; Kredit und Kaution; Motor; Haftung; Engineering und Landwirtschaft.

Der aktuelle realtimekurs der AXIS Capital Holdings Limited Aktie beträgt 98.08 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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