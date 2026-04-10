Handeln Axa - CSp CFD

Über Axa SA

AXA S.A. ist eine in Frankreich ansässige Holding-Gesellschaft, deren Geschäft der finanzielle Schutz ist. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Leben & Sparen, Eigentum & Unfall, Vermögensverwaltung, Banking und Holdinggesellschaften. Die Produkte des Segments Leben & Sparen umfassen eine Reihe von Investitions- und Sparprodukten sowie Schutz- und Gesundheitsprodukte. Das Segment Eigentum & Unfall umfasst eine Palette von Produkten, darunter vor allem Kfz-, Haushalts-, Sach- und allgemeine Haftpflichtversicherung. Das Segment Vermögensverwaltung umfasst diversifizierte Vermögensverwaltung (einschließlich Fonds-Vermögensverwaltung) und damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment Banking umfasst in Frankreich, Belgien und Deutschland durchgeführte Bankaktivitäten (Retail-Banking, Hypotheken und Sparkonten). Das Segment Holdinggesellschaften umfasst alle nicht-operativen Tätigkeiten. Es ist von Maestro Health vertreten.

Der aktuelle realtimekurs der Axa Aktie beträgt 41.205 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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