Handeln Avery Dennison - AVY CFD

Über Avery Dennison Corp

AVERY DENNISON CORPORATION beschäftigt sich mit der Herstellung von druckempfindlichen Materialien und eine Reihe von Karten, Schildern, Etiketten und anderen weiterverarbeiteten Produkten. Die druckempfindlichen Materialien des Unternehmens werden für Etikettendrucker und Maschinen verkauft, die das Material durch Prägen, Stempeln und Stanzen in Etiketten und andere Produkte umwandeln. Zu den Geschäftsfeldern des Unternehmens gehören druckempfindliche Materialien (PSM), Markenbildungs- und Informationslösungen (RBIS) und medizinische Technologien (Vancive). Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen druckempfindliche Materialien in umgewandelten Formen, etwa als Bänder und reflektierende Folien. Außerdem fertigt und vertreibt es andere weiterverarbeitete Produkte und Gegenstände, bei denen keine druckempfindlichen Komponenten verwendet werden, zum Beispiel Verschlüsse, Karten, Schilder, Kennzeichnungen von RFID-Geräten und Prägewerkzeuge sowie damit verbundene Dienstleistungen, die es an Händler, Bekleidungshersteller und Markeninhaber vermarktet.

Der aktuelle realtimekurs der Avery Dennison Aktie beträgt 170.92 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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