Handeln Automatic Data Processing, Inc. - ADP CFD
Über Automatic Data Processing Inc
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. ist ein Anbieter von Humankapital-Managementlösungen (HCM) für Arbeitgeber, die Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Größe bereitstellen. Das Unternehmen bietet auch Outsourcing-Lösungen für Geschäftsprozesse an. Zu den Geschäftsfeldern zählen Employer Services und Professional Employer Organization (PEO) Services. Das Geschäftsfeld Employer Services bietet das Outsourcing verschiedener HR-Geschäftsprozesse sowie technologiebasierte HCM-Lösungen an. Diese Angebote beinhalten Lohnbuchhaltung, Verwaltung von Zusatzleistungen, Talentmanagement, HR-Management, Zeit- und Anwesenheitserfassung, Versicherungsdienstleistungen, Ruhestandsdienstleistungen sowie Steuer-und Compliance-Services. Das Geschäftsfeld PEO von ADP TotalSource umfasst HR-Outsourcing-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen durch ein Co-Beschäftigungsmodell. Über PEO stellt ADP TotalSource HR-Management-Dienstleistungen bereit, während der Kunde weiterhin die täglichen beruflichen Aufgaben der Mitarbeiter steuert.
Der aktuelle realtimekurs der Automatic Data Processing, Inc. Aktie beträgt 195.01 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:850347
- ISIN:US0530151036