Handeln Aumann AG - AAG CFD

Über Aumann AG

Aumann AG ist ein in Deutschland ansässiger Hersteller von Maschinen und Produktionslinien für Komponenten elektrifizierter Antriebe und ein Ausrüstungslieferant für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Consumer Electronics- und andere Industrien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig E-Mobility and Classic. Im Rahmen des E-Mobility-Segments entwickelt, fertigt und vertreibt es Spezialmaschinen und automatisierte Produktionslinien für E-Mobilitätslösungen für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Eisenbahn- und andere Mobilitätsbranche. Im Rahmen des Classic-Segments entwickelt, fertigt und vertreibt das Unternehmen vor allem Spezialmaschinen und automatisierte Produktionslinien für die Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Eisenbahn-, Consumer Electronics-, Agrar- und Clean-Technologieindustrie.

Der aktuelle realtimekurs der Aumann AG Aktie beträgt 12.885 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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