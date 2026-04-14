Handeln Astellas Pharma Inc. - 4503 CFD

Über Astellas Pharma Inc

Astellas Pharma Inc. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Forschung, Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von pharmazeutischen Produkten tätig ist. Das Unternehmen engagiert sich über ihre Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von pharmazeutischen Produkten in Japan, den Vereinigten Staaten, Europa, China, Korea, Taiwan und anderen Märkten. Seine Hauptprodukte umfassen unter anderem das immunsuppressive Medikament Prograf, das Medikament für überaktive Blasen Vesicare, Protopic-Salbe für Neurodermitis, Harnal für Prostata und glatte Muskulatur der Harnröhre und das antimykotische Mittel Funguard. Es liefert auch pharmazeutische Produkte für Gastritis, Osteoporose, Bluthochdruck, Schizophrenie, rheumatoide Arthritis, Neurodermitis und andere Krankheiten. Das Unternehmen engagiert sich auch in der Forschung und Entwicklung von Augenheilkunde-Pharmazeutika über seine Tochtergesellschaften.

Der aktuelle realtimekurs der Astellas Pharma Inc. Aktie beträgt 2520.47 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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