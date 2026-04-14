Handeln Asahi Group Holdings, Ltd. - 2502 CFD

Über Asahi Group Holdings Ltd

Asahi Group Holdings, Ltd. ist eine in Japan ansässige Holdinggesellschaft, die hauptsächlich Spirituosen, Getränke und Lebensmittel in Japan herstellt und verkauft sowie Spirituosen und Getränke im Ausland herstellt und verkauft. Das Unternehmen ist in fünf Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Alkoholische Getränke ist in der Herstellung und im Vertrieb von alkoholischen Getränken wie Bier, maltarmes Bier, Shochu und Whiskey sowie im Gastronomie- und Großhandelsgeschäft tätig. Das Segment Getränke ist an der Herstellung und dem Vertrieb von Erfrischungsgetränken beteiligt. Das Segment Lebensmittel befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und Medikamenten. Das Segment International produziert und vertreibt Bier und andere Spirituosen sowie alkoholfreie Getränke. Das Segment Sonstiges ist im Logistikgeschäft tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Asahi Group Holdings, Ltd. Aktie beträgt 1618.97 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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