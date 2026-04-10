Handeln ArcelorMittal - MT CFD

Über ArcelorMittal SA

ArcelorMittal S.A. (ArcelorMittal) ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen besitzt und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produktionsstätten für Stahl und Bergbau in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. ArcelorMittal ist in fünf Segmenten tätig, zu denen auch NAFTA; Europa; Brasilien; Afrika und Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (Africa and Commonwealth of Independent State, ACIS) und Bergbau gehört. Das NAFTA-Segment produziert flache, lange und rohrförmige Produkte. Das Segment Brasilien umfasst die Flachbetriebe Brasiliens sowie die Lang- und Rohrgesellschaften Brasiliens und der Nachbarländer. Das Segment Europa ist der Flachstahlproduzent in Europa. Das ACIS-Segment produziert eine Kombination aus flachen, langen Produkten und röhrenförmigen Produkten. Das Bergbau-Segment umfasst alle Minen von ArcelorMittal in Amerika, Asien, Europa und Afrika. Es produziert eine Reihe von Fertig- und Halbfertigprodukten aus Stahl (Halbzeug). Das Unternehmen operiert über seine Tochtergesellschaft Exosun.

Der aktuelle realtimekurs der ArcelorMittal Aktie beträgt 52.185 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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