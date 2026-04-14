Handeln Annaly Capital Management - NLY CFD

Über Annaly Capital Management, Inc.

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. ist ein Hypothekenimmobilienfonds (REIT). Die wichtigsten Unternehmensziele sind, einen Reingewinn aus seinen Investitionen und dem Kapitalerhalt für die Ausschüttung an seine Aktionäre zu erwirtschaften. Zum Sortiment gehören auch Wohnkreditanlagen, wie z. B. Risikotransfer-Kreditsicherheiten und nichtstaatliche hypothekarisch gesicherte Wertschriften. Ihre Geschäftstätigkeit besteht hauptsächlich aus der Annaly Commercial Real Estate Group, Inc. (ACREG), die auf die Verbriefung oder den Erwerb, die Finanzierung und Verwaltung von gewerblichen Krediten und anderen Schulden auf Gewerbeimmobilien, gewerbliche, hypothekarisch gesicherte Wertschriften und andere kommerzielle, auf Immobilien bezogene Vermögenswerte spezialisiert ist; Annaly Middle Market Lending LLC (MML), die in gewerblichen, mittelständischen Darlehensgeschäften tätig ist, und RCap Securities, Inc. (RCap), die als ein Broker/Händler tätig und ein Mitglied der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ist. Es wird von der Annaly Management Company LLC geleitet.

Der aktuelle realtimekurs der Annaly Capital Management Aktie beträgt 22.35 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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