Handeln Anglo American PLC - AALl CFD

Über Anglo American plc

Anglo American PLC ist ein Bergbauunternehmen. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Bergbauaktivitäten und unerschlossenen Ressourcen mit Schwerpunkt auf Diamanten, Kupfer, Platingruppenmetallen (PGMs) und Schüttgütern. Zu den Segmenten gehören De Beers, Platinum Group Metals, Copper, Iron Ore, Nickel und Mangan, Coal, Corporate und andere.

Das Segment De Beers ist im Diamantengeschäft tätig. Innerhalb des Segments Platinum Group Metals ist das Unternehmen hauptsächlich im Bushveld Complex in Südafrika tätig. Sie ist an zwei Kupferminen beteiligt: Los Bronces und Collahuasi in Chile und entwickelt die Quellaveco-Mine in Peru.

Seine Eisenerzaktivitäten bieten Kunden Eisenerzgehalt über Anlagen in Brasilien und Südafrika. Es verfügt über metallurgische Kohleanlagen in Australien und thermische Kohleanlagen in Kolumbien und Südafrika.

Der aktuelle realtimekurs der Anglo American PLC Aktie beträgt 35.035 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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