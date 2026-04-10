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Über AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

AMG Advanced Metallurgical Group N.V. ist in den Niederlanden ansässig und produziert Spezialmetalle, mineralische Produkte und damit verbundene Vakuumofensysteme. Das Unternehmen bietet Kohlendioxid-Reduktionslösungen für verschiedene Branchen und ist in zwei Segmenten tätig: Critical Materials und Engineering. Das Segment Critical Materials konzentriert sich auf die Herstellung von Spezialmetallen, Legierungen und Hochleistungsmaterialien, darunter Aluminiumvorlegierungen und -pulver, Titanlegierungen und -beschichtungen, Chrommetall, Ferrovanadium, Antimon, Tantal, Niob, Siliciummetall und Naturgraphit. Das Segment Engineering betreibt Vakuumwärmebehandlungsanlagen und umfasst die Konstruktion und Produktion von Vakuumofensystemen, darunter Vakuumumschmelzen, Solarsiliziumschmelzen und -kristallisierung, Vakuuminduktionsschmelzen, Vakuumwärmebehandlung und Hochdruckgasabschreckung, Turbinenschaufelbeschichtung und Sintern. Das Unternehmen ist unter anderem in Deutschland, den USA, Brasilien und China präsent.

Der aktuelle realtimekurs der AMG Advanced Metallurgical Group N.V. Aktie beträgt 33.2 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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