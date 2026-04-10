Handeln American Tower - AMT CFD

Über American Tower Corp

AMERICAN TOWER CORPORATION ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen fungiert als ein Immobilienfonds (Real Estate Investment Trust, REIT), der mandantenfähige Kommunikations-Immobilien besitzt, unterhält und entwickelt. Die ATC-Segmente umfassen Immobilien in den USA, Asien, EMEA und Lateinamerika, Dienstleistungen und anderes. Sein Hauptgeschäft ist Immobilientätigkeit, die die Vermietung von Platz an Kommunikationsstandorten an Mobilfunkanbieter, Radio- und Fernseh-Rundfunkgesellschaften, drahtlose Datenlieferanten, Behörden und Kommunen und Mieter in verschiedenen anderen Branchen umfasst. Sein Immobiliensegment in den USA umfasst Betriebe in den USA. Sein Immobiliensegment in Asien beinhaltet Betriebe in Indien. Das EMEA-Immobiliensegment umfasst Betriebe in Deutschland, Ghana, Nigeria, Südafrika und Uganda. Das Immobiliensegment in Lateinamerika umfasst Betriebe in Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Mexiko und Peru. Sein Dienstleistungssegment bietet turmbezogene Dienstleistungen in den USA.

Der aktuelle realtimekurs der American Tower Aktie beträgt 178.73 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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