Handeln American Electric Power - AEP CFD

Über American Electric Power Company Inc

AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. ist eine Stadtwerke-Holdinggesellschaft, die, direkt oder indirekt, alle Stammaktien der Tochtergesellschaften der Stadtwerke und unterschiedliche Prozentsätze der anderen Tochtergesellschaften besitzt. Zu den Firmensegmenten gehören Vertically Integrated Utilities, Transmission and Distribution Utilities, AEP Transmission Holdco und Generation & Marketing. Vertically Integrated Utilities beinhaltet die Vorgänge in der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität für den Verkauf an Einzelhandels- und Großhandelskunden. Das Segment Transmission and Distribution Utilities besteht aus der Übertragung und Verteilung von Strom zum Verkauf an Einzelhandels- und Großhandelskunden. AEP Transmission Holdco entwickelt, baut und betreibt Übertragungseinrichtungen. Die Tochtergesellschaften des Segments Generation & Marketing bestehen aus Off-System-Wirtschaftsgütern, einem Unternehmen zum Handel und Marketing und der Versorgung des Einzelhandels im Energie-Management-Geschäft.

Der aktuelle realtimekurs der American Electric Power Aktie beträgt 135.18 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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