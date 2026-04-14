Handeln Bread Financial Holdings Inc - BFH CFD

Über Alliance Data Systems Corporation

Alliance Data Systems Corporation ist ein Anbieter von datengesteuerten Marketing-, Kundenbindungs- und Zahlungslösungen für große verbraucherorientierte Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Partner bei der Schaffung und Steigerung der Kundenbindung über mehrere Berührungspunkte hinweg unter Verwendung traditioneller, digitaler, mobiler und neuer Technologien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: LoyaltyOne und Card Services. Zum Segment LoyaltyOne gehören Finanzdienstleister, Lebensmittelhändler, Drogerien, Mineralölhändler und Fachhändler. LoyaltyOne betreibt das AIR MILES-Prämienprogramm und BrandLoyalty. Das Segment Card Services bietet Eigenmarken-, Co-Branding-, Allzweck- und Geschäftskreditkartenprogramme, digitale Zahlungen, einschließlich Brot, und Finanzdienstleistungen unter der Marke Comenity an. Das Segment Card Services bietet außerdem Risikomanagementlösungen, Kontoeröffnung, Finanzierung, Transaktionsverarbeitung, Kundenbetreuung, Inkasso und Marketingdienstleistungen.

Der aktuelle realtimekurs der Bread Financial Holdings Inc Aktie beträgt 83.03 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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