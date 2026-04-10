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Über Alexandria Real Estate Equities Inc

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. ist eine Immobilien-Investitionsgesellschaft. Die Gesellschaft befasst sich mit der Vermietung von Büro-/Labor- und Technologie-Büroflächen an die Wissenschaft und Technologieindustrie. Sie konzentriert sich auf Campi der wissenschaftlichen Zusammenarbeit und Technologie. Sie entwickelt städtische Cluster-Campi und Ökosysteme. Die Gesellschaft besitzt rund 200 Immobilienobjekte und ihre Vermögensbasis bestand aus rund 30 Millionen Quadratfuß (2,8 Millionen Quadratmeter), darunter mehr als 20,1 Millionen Quadratfuß (1,9 Millionen Quadratmeter) an vermietbaren Flächen von Betriebsräumlichkeiten sowie Entwicklungs- und Sanierungsprojekte im Bau oder in Bauvorbereitung sowie ca. 11,9 Millionen Quadratfuß (1,1 Millionen Quadratmeter) zukünftiger Entwicklungsprojekte von Grund auf. Diese Betriebsräumlichkeiten und Entwicklungsprojekte umfassen mehr als zehn Liegenschaften im Rahmen von Joint-Venture-Immobilienvereinbarungen, von denen etwa acht Immobilien von konsolidierten Immobilien-Joint-Ventures und über drei Immobilien von nicht konsolidierten Immobilien-Joint Ventures gehalten werden.

Der aktuelle realtimekurs der Alexandria Real Estate Equities Inc Aktie beträgt 42.25 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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