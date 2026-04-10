Handeln Airtel Africa Plc - AAF CFD

Über Airtel Africa PLC

AIRTEL AFRICA PLC ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Telekommunikations- und mobilen Gelddiensten. Das Unternehmen bietet eine integrierte Suite von Telekommunikationslösungen, einschließlich mobiler Sprach- und Datendienste sowie mobiler Gelddienste im In- und Ausland. Das Unternehmen bietet traditionelle mobile Sprachdienste mit Schwerpunkt auf Daten- und Nicht-Sprachdiensten über seine Netze der dritten Generation (3G) und der vierten Generation (4G). Das Unternehmen bietet Kunden in allen 14 afrikanischen Ländern, vor allem in Ostafrika sowie in Zentral- und Westafrika, mobile Gelddienste unter der Marke Airtel Money an. Der Geschäftsbereich Mobile Voice umfasst Pre- und Post-Paid-Mobilfunkdienste, internationales Roaming und Festnetztelefondienste. Der Geschäftsbereich mobile Daten umfasst Datenkommunikationsdienste, darunter Datendienste der zweiten Generation (2G), 3G und zunehmend 4G sowie andere Mehrwertdienste.

Der aktuelle realtimekurs der Airtel Africa Plc Aktie beträgt 3.8701 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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