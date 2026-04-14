Handeln Agnico Eagle Mines Ltd - AEM CFD

Über Agnico Eagle Mines Ltd (USA)

AGNICO EAGLE MINES LIMITED ist ein Goldproduzent mit Bergbauaktivitäten im nordwestlichen Quebec, Nordmexiko, dem nördlichen Finnland und Nunavut und Explorationsaktivitäten in Kanada, Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten. Es agiert über die Geschäftsbereiche: Northern Business, der aus seinen Geschäften in Kanada und Finnland besteht, wie das LaRonde Bergwerk, das Lapa Bergwerk, das Goldex Bergwerk, das Meadowbank Bergwerk, das Meliadine Projekt und Malartic Bergwerk in Kanada, sowie das Kittila Bergwerk in Finnland; Southern Business, der aus seinen Geschäften in in Mexiko besteht, wie das Bergwerk Mine Pinos Altos, das die Creston Mascota Ablagerungen umfasst und das Bergwerk La India, das seiner indirekten Tochtergesellschaft gehört, sowie die Explorationsgruppe, die sich auf die Identifizierung neuer Mineralreserven und mineralischer Rohstoffe und neue Entwicklungsmöglichkeiten in Gold produzierenden Regionen konzentriert. Die Explorationsaktivitäten liegen insbesondere in Kanada, Europa, Lateinamerika und den Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Agnico Eagle Mines Ltd Aktie beträgt 219.54 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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