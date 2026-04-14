Handeln AECOM - ACM CFD

Über Aecom

AECOM, ehemals AECOM Technology Corporation, entwirft, baut, finanziert und betreibt Infrastrukturanlagen für die öffentliche Hand, Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bietet Programm- und Anlagen-Management und Wartung, Schulungen, Logistik, Beratung, technische Unterstützung und Datenintegration und Informationstechnologiedienste. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Design- und Beratungsdienste, Bauleistungen und Management-Dienste. Der Bereich Design- und Beratungsdienste bietet Planung, Beratung, Architektur- und technisches Design, sowie Programm- und Bau-Management-Dienste für kommerzielle und staatliche Körperschaften auf der ganzen Welt. Der Bereich Bauleistungen bietet Bau-, Programm- und Bau- Management-Services, einschließlich Gebäude- und Energie-, Infrastruktur- und Industriebau, vor allem in Nord- und Südamerika. Durch seinen Bereich Management-Dienste leistet das Unternehmen Auftragsarbeiten für die Bundesregierung der Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der AECOM Aktie beträgt 85.05 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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