Handeln Acerinox, S.A. - ACX CFD

Über Acerinox SA

Die Acerinox, S.A. ist ein in Spanien ansässiges, im Stahlsektor tätiges Unternehmen. Es ist in der Herstellung, Legierung und Verteilung von flachen, langen Edelstahl-Produkten tätig. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Das Segment Flachprodukte aus Edelstahl, das dicke Platten, Flachplatten, Spulen, Platten, Bleche, Kreise und Flachstangen anbietet; das Segment Lange Edelstahl-Produkte, das Stangen, Winkel, Kabel sowie Drähte und Drahtstangen anbietet, und das Segment Sonstige, das andere Edelstahlprodukte umfasst. Das Unternehmen besitzt Fabriken, Lagerhäuser, Service-Center und Vertretungen in Europa, Amerika, Asien, Ozeanien und Afrika. Das Unternehmen ist das Mutterunternehmen der Acerinox-Gruppe, die eine Reihe von Tochtergesellschaften wie Acerinox Europa SAU, North American Stainless Inc, Columbus Stainless Pty Ltd, Bahru Stainless SDN BHD, Roldan SA und Inoxfil SA umfasst.

Der aktuelle realtimekurs der Acerinox, S.A. Aktie beträgt 13.36 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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