Handeln Aberforth Smaller Companies Trust PLC - ASL CFD

Über Aberforth Smaller Companies Trust plc

ABERFORTH SMALLER COMPANIES TRUST PLC ist ein in Großbritannien ansässiger geschlossener Investmentfonds. Das Anlageziel des Trusts besteht darin, langfristig eine Gesamtrendite des Nettoanlagenwerts zu erreichen (mit reinvestierten Dividenden), der größer ist als die des Numis Smaller Companies Index (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften), indem er in ein diversifiziertes Sortiment kleiner in Großbritannien gelisteten Unternehmen investiert. Sein Investment-Sortiment umfasst Öl-und Gasproduzenten; Öl-Anlagen, Dienstleistungen und Vertrieb; Alternative Energien; chemische Erzeugnisse; Industriemetalle und Bergbau; Bergbau; Industrietechnik; industriellen Transport; Support-Dienstleistungen; Automobile und Teile; Getränke; Hersteller von Lebensmitteln; Haushaltswaren und Hausbau und Finanzdienstleistungen unter anderem. Aberforth Partners LLP ist der Investmentmanager des Trusts.

Der aktuelle realtimekurs der Aberforth Smaller Companies Trust PLC Aktie beträgt 15.1448 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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