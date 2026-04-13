Handeln Ethereum / Pound Sterling - ETH/GBP CFD

ETH/GBP Preis heute

Der ETH/GBP-Preis heute liegt bei £1629.84 mit einer Preisänderung von -48.29£ (-2.8883%) in den letzten 24 Stunden. Der ETH/GBP Kurs erreichte ein Intraday-Hoch von £1647.57 und ein Intraday-Tief von £1620.35. Wir aktualisieren unseren ETH/GBP Preis in Echtzeit.

Ethereum / Pound Sterling Kurs – Verlauf

Der ETH/GBP-Preis schwankt innerhalb der folgenden Preisspannen:

Täglich: £1620.35 - £1647.57

Wöchentlich: £1552.43 - £1681.33

Monatlich: £1476.44 - £1781.27

Jährlich: £1154.2 - £3587.36

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