Handeln Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP CFD

BTC/GBP Preis heute

Der BTC/GBP-Preis heute liegt bei £53249 mit einer Preisänderung von -1361.52£ (-2.5034%) in den letzten 24 Stunden. Der BTC/GBP Kurs erreichte ein Intraday-Hoch von £53148 und ein Intraday-Tief von £52544.9. Wir aktualisieren unseren BTC/GBP Preis in Echtzeit.

Bitcoin / Pound Sterling Kurs – Verlauf

Der BTC/GBP-Preis schwankt innerhalb der folgenden Preisspannen:

Täglich: £52544.9 - £53148

Wöchentlich: £51014.9 - £54435.5

Monatlich: £49214 - £56997.9

Jährlich: £44444.3 - £93413.2

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