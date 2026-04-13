Handeln Bitcoin / Pound Sterling - BTC/GBP CFD
BTC/GBP Preis heute
Der BTC/GBP-Preis heute liegt bei £53249 mit einer Preisänderung von -1361.52£ (-2.5034%) in den letzten 24 Stunden. Der BTC/GBP Kurs erreichte ein Intraday-Hoch von £53148 und ein Intraday-Tief von £52544.9. Wir aktualisieren unseren BTC/GBP Preis in Echtzeit.
Bitcoin / Pound Sterling Kurs – Verlauf
Der BTC/GBP-Preis schwankt innerhalb der folgenden Preisspannen:
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Täglich: £52544.9 - £53148
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Wöchentlich: £51014.9 - £54435.5
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Monatlich: £49214 - £56997.9
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Jährlich: £44444.3 - £93413.2
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