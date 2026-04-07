Was ist eine RSI-Trading-Strategie?

Eine RSI-Trading-Strategie ist eine Zusammenstellung von Regeln und Techniken, die den RSI-Indikator nutzen, um potenzielle Trading-Einstiege auf der Basis von überkauften und überverkauften Bedingungen oder Momentum-Verschiebungen zu erkennen. Es gibt vier wichtige Methoden zur Verwendung des RSI-Indikators beim Trading.

Überkauft und überverkauft

Wie wir bereits erläutert haben, deutet ein RSI-Indikator, der anzeigt, dass ein Vermögenswert überkauft ist und dann nach unten tendiert, darauf hin, dass der Kurs ihm nach unten folgen könnte. Ebenso könnte der Kurs steigen, wenn der RSI überverkauft ist und beginnt, nach oben zu zeigen.

Anleger, die dieser RSI-Trading-Strategie folgen, könnten abwarten, bis der RSI aus einem überkauften Zustand unter die Marke von 70 fällt, um eine mögliche Short-Position einzugehen. Wenn der RSI dann aus dem überverkauften Zustand auf über 30 ansteigt, besteht die Idee darin, eine Long-Position einzugehen.



*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

50-Überkreuzung

Trader können die 50er-Marke des RSI (die Mittellinie) nutzen, um zu bestätigen, dass ein Preistrend vorliegt. Nach dieser Strategie wird ein Abwärtstrend angedeutet, wenn der RSI von über 50 auf unter 50 fällt. Ähnlich dazu wird ein Aufwärtstrend suggeriert, wenn der RSI über 50 steigt.



*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Divergenz

Eine weitere Möglichkeit, mit dem RSI zu traden, besteht darin, nach Divergenzen zwischen dem RSI und dem Marktkurs zu suchen. Einfach ausgedrückt, suchen Trader nach Situationen, in denen sich das Momentum in eine andere Richtung als der Kurs bewegt, was einen möglichen Wendepunkt signalisiert.

Wenn der Kurs ein „höheres Hoch“ erzielt, der RSI jedoch ein „niedrigeres Hoch“ erreicht – dies wird wird als bärische Divergenz bezeichnet.

Wenn der Kurs ein „niedrigeres Tief“ erreicht und der RSI ein „höheres Tief“ bildet – dies wird als bullische Divergenz bezeichnet.

Wenn eine Divergenz auftritt, besagt die Theorie, dass eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Kursumkehr besteht. Dies könnte potenzielle kurzfristige Verkaufs- und Kaufsignale erzeugen.



*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

RSI fehlgeschlagene Swings

Dies ist ein ähnliches Konzept wie die Divergenz, allerdings in einem viel kleineren Umfang. Die „Swings“ sind kleine Hochs und Tiefs, die ein Kurs bildet, wenn er sich in einem Trend befindet. Der RSI tendiert dazu, die Hochs und Tiefs des Kurses zu verfolgen.

Aufwärtstrends verzeichnen höhere Hochs und Tiefs. Abwärtstrends verzeichnen niedrigere Hochs und Tiefs. Wenn der RSI nach unten ausschlägt, der Kurs aber weiter steigt, könnte dies ein Zeichen für eine kurzfristige Trendumkehr darstellen.



*Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.