Was ist eine Limit-Order und wie platziert man diese?

Limit-Order vs. weitere Order-Arten

Die Limit-Order ist nur eine von vielen Order-Arten, die Trader zum Verwalten ihrer Positionen nutzen können. Lernen Sie die Unterschiede zwischen den gängigen Order-Arten kennen, um zwischen ihren Stärken, Schwächen und den Situationen zu unterscheiden, in denen sie am besten geeignet sind.

Limit-Order vs. Market-Order

Market-Orders unterscheiden sich grundsätzlich von Limit-Orders. Lassen Sie uns daher die Faktoren untersuchen, die sie einzigartig machen.

Limit-Aufträge führen einen Trade nur aus, sobald der Kurs des Vermögenswerts einen vorab festgelegten Wert erreicht.

führen einen Trade nur aus, sobald der Kurs des Vermögenswerts einen vorab festgelegten Wert erreicht. Market-Orders führen einen Trade sofort zum bestmöglichen Kurs aus.

Trader wählen den Kurs, zu dem Ihre Position durch eine Limit-Order eröffnet oder geschlossen wird, aber nicht den Zeitpunkt. Eine Limit-Order kann innerhalb von Minuten, Tagen oder Monaten ausgeführt werden – oder sie wird abhängig von der Marktentwicklung überhaupt nicht ausgeführt.

Market-Orders sind so gestaltet, dass sie Trades sofort zum bestmöglichen aktuellen Kurs ausführen. Es gibt jedoch Ausnahmen. Ein Vermögenswert mit geringer Liquidität kann ein unzureichendes Handelsvolumen auf der gegenüberliegenden Marktseite aufweisen, um die Market-Order sofort auszuführen, wodurch es zu Slippage kommt. Wenn ein Trader eine Market-Order außerhalb der Handelszeiten platziert, wird die Order ausgeführt, sobald der Markt wieder öffnet.

Limit-Order Market-Order Was ist das? Eine Order, um zu einem bestimmten oder einem besseren Kurs zu traden. Eine Order, um zum aktuell besten verfügbaren Kurs zu traden. Kontrolle der Kurse Volle Kontrolle über den Kurs, aber keine Garantie für die Ausführung. Keine Kontrolle über den Kurs, aber die Ausführung erfolgt sofort. Auslöser Wird ausgeführt, wenn der Markt den Limit-Kurs erreicht. Sofortige Ausführung. Vorteile Wird verwendet, wenn Sie zu einem bestimmten oder einem besseren Kurs traden möchten. Wird verwendet, wenn Sie schnellstmöglich traden möchten. Risiko Wird nicht ausgeführt, wenn der Kurs das Limit nicht erreicht Könnte unter volatilen Marktbedingungen zu einem unvorteilhaften Kurs ausgeführt werden. Kosten Könnte einen besseren Kurs bieten, aber keine Garantie für die Ausführung. Sichert die Ausführung, kann aber zu einem schlechteren Kurs führen. Einsatz Geeignet für illiquide oder volatile Aktien, bei denen der Kurs am wichtigsten ist. Nützlich, wenn Geschwindigkeit notwendig und der Kurs zweitrangig ist.

Limit-Order vs. Stop-Order

Stop-Orders werden manchmal mit Limit-Orders verwechselt, da beide auf der Grundlage der Kursaktivität eines Vermögenswerts Trades ausführen. So können Sie diese voneinander unterscheiden.

Limit-Aufträge führen einen Trade nur dann aus, wenn der Vermögenswert einen vorab festgelegten Kurs erreicht.

führen einen Trade nur dann aus, wenn der Vermögenswert einen vorab festgelegten Kurs erreicht. Order anzeigen werden in eine Market-Order umgewandelt, wenn der Kurs des Vermögenswerts einen vorab festgelegten „Stop“-Kurs erreicht.

Trader wählen den Limit-Kurs – den Ausführungspunkt der Limit-Order – aber nicht den genauen Zeitpunkt. Eine Limit-Order könnte schnell ausgeführt werden oder auch unausgeführt bleiben, falls der Markt den festgelegten Kurs niemals erreicht.

Stop-Orders sind Risikomanagement-Tools, die Verluste begrenzen oder Gewinne schützen können, indem diese eine Market-Order auslösen, sobald der Vermögenswert einen bestimmten Kurs erreicht. Diese Art von Order stellt sicher, dass der Trade ausgeführt wird, sobald der Stop-Kurs erreicht ist. Der endgültige Kurs des Trades kann jedoch aufgrund der Marktbedingungen variieren.

Zudem gibt es Stop-Limit-Orders, die eine Stop-Order mit einer Limit-Order kombinieren. Eine Stop-Limit-Order wird ausgelöst und in eine Limit-Order umgewandelt, sobald der ausgewählte Vermögenswert einen bestimmten Kurs erreicht.