Wie man die beste Handelsplattform für Anfänger auswählt
Finden Sie heraus, wie Sie die beste Handelsplattform auswählen, inklusive Tipps für Anfänger, und wie Sie mit dem Trading von CFDs auf Capital.com beginnen können.
Ein Konto erstellen Ein Demokonto eröffnen
Was ist eine Trading-Plattform?
Eine Handelsplattform ist eine digitale Schnittstelle, die von Brokern bereitgestellt wird und Tradern ermöglicht, Positionen auf die Kursbewegungen von Finanzinstrumenten wie Aktien, Forex und Rohstoffe einzugehen. Als Tor zu den Finanzmärkten bietet es Tools und Ressourcen zur Analyse von Kursschwankungen, Kontoverwaltung und zur Ausführung von Trades auf verschiedenen Märkten.
Der Zugang zu den Handelsplattformen erfolgt über Web-Plattformen und Mobilgeräte, wodurch die Verwaltung von Positionen jederzeit und überall möglich ist. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Anfänger sind, sollte Ihnen eine qualitativ hochwertige Handelsplattform alles bieten, was Sie zur effektiven Umsetzung von Trading-Strategien benötigen.
Was wünschen Sie sich von einer Handelsplattform?
Die Wahl der besten Handelsplattform ist abhängig von Ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen. Hier sind einige Faktoren, die zu berücksichtigen sind:
- Blitzschnelle Auftragsausführung – eine intuitive, übersichtliche Plattform kann Ihr Trading-Erlebnis reibungsloser und effektiver gestalten.
- Marktzugang – traden Sie auf Ihre Weise. Finden Sie eine Plattform, die Ihnen Zugang zu den Märkten und Finanzinstrumenten bietet, an denen Sie interessiert sind.
- Bildungsressourcen – stärken Sie Ihre Trading-Kenntnisse. Finden Sie eine Plattform, die Tutorials, Webinare und weitere Materialien anbietet, die Ihnen dabei helfen, das Traden zu lernen.
- Trading-Tools – treffen Sie intelligentere, besser informierte Trading-Entscheidungen. Achten Sie auf fortschrittliche Charting-Tools, technische Indikatoren und Funktionen für das Risikomanagement.
- Demo-Konto – wenn Sie Ihre Trading-Fähigkeiten ausbauen und Strategien ausprobieren möchten, finden Sie eine Plattform, die ein Demokonto anbietet. Gebühren und Provisionen – Trading-Kosten wirken sich auf Ihre potenzielle Profitabilität aus. Berücksichtigen Sie Kosten und Gebühren wie Spreads, Provisionen oder Zinsen für die Übernachtfinanzierung.
- Gebühren und Provisionen – Trading-Kosten wirken sich auf Ihre potenzielle Profitabilität aus. Berücksichtigen Sie Kosten und Gebühren wie Spreads, Provisionen oder Zinsen für die Übernachtfinanzierung.
- Kundensupport – reaktionsschneller 24/7-Support in der von Ihnen bevorzugten Sprache, der Ihnen bei Fragen oder Problemen weiterhilft.
Welche Vermögenswerte können Sie auf einer Handelsplattform traden?
Berücksichtigen Sie die Arten von Finanzprodukten, die Sie traden möchten. Handelsplattformen bieten typischerweise eine Vielzahl von Finanzanlagen und Derivaten an, die jeweils auf unterschiedliche Trading-Stile und Ziele ausgerichtet sind. Dieser Leitfaden konzentriert sich auf Derivate, insbesondere CFDs, die sich in ihrer Art unterscheiden und auf die verschiedenen Bedürfnisse von Tradern ausgerichtet sind.
Finanzderivate – wie Differenzkontrakte (CFDs) – beziehen ihren Wert von einem Vermögenswert, ohne dass ein direktes Eigentum erforderlich ist. Trader nutzen Finanzderivate, um auf steigende und fallende Kurse verschiedener Märkte zu spekulieren.
- CFDs (Differenzkontrakte) ermöglichen es Ihnen, auf die Kursbewegungen von Vermögenswerten wie Rohstoffen, Unternehmensanteilen (Aktien), Indizes und Forex zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert selbst zu besitzen. Sie bieten einen Hebel, was bedeutet, dass Trader mit einer geringeren Anfangsinvestition größere Positionen eröffnen können, wodurch die potenziellen Gewinne und Verluste erhöht werden.
Wie man die beste Handelsplattform für Anfänger auswählt
Wenn Sie ein Anfänger sind, könnte die Wahl einer Handelsplattform verwirrend erscheinen. Die Auswahl der besten Handelsplattform ist jedoch nicht allzu unterschiedlich für erfahrene Trader und Anfänger. Die besten Broker bieten häufig eine Kombination von Funktionen an, die für alle Niveaus von Trading-Fähigkeiten und Erfahrung geeignet sind.
Hier sind einige Tipps zur Auswahl der besten Handelsplattform für Anfänger:
Beginnen Sie mit einem Demokonto
Wählen Sie eine Handelsplattform, die ein kostenloses Demokonto bietet und üben Sie das Trading auf Realtime-Marktkursen mit virtuellem Kapital. Demokonten ermöglichen es Ihnen, Erfahrungen als Trader zu sammeln, ohne echtes Geld zu riskieren, sowie verschiedene Trading-Strategien auszuprobieren und sich mit den Funktionen der Plattform vertraut zu machen. Erfahrene Trader könnten ein Demokonto ebenfalls nutzen, um neue Strategien zu testen oder verschiedene Anlageklassen zu erkunden.
Achten Sie auf Bildungsangebote
Bevor Sie Ihren ersten Trade platzieren, sollten Sie die Grundlagen des Tradings erlernen. Finden Sie eine Plattform, die qualitativ hochwertige Bildungsressourcen bietet, um Ihre Kenntnisse aufzubauen. Die besten Handelsplattformen bieten Kurse, Tutorials, Webinare und Artikel an, die Sie dabei unterstützen, Zuversicht aufzubauen und Ihre Trading-Fähigkeiten zu verbessern. Dies umfasst das Verständnis von grundlegenden Konzepten wie Risikomanagement, unterschiedliche Anlageklassen und die technische Analyse.
Stellen Sie sicher, dass die Plattform reguliert und lizenziert ist
Das Trading mit einem regulierten Broker bietet ein gewisses Maß an Schutz und Aufsicht, das zum Schutz Ihres Guthabens und Ihrer persönlichen Daten beiträgt.
Finden Sie eine Plattform, die von Tradern empfohlen wird
Nutzerbewertungen und Branchenauszeichnungen können Einblicke in die Zuverlässigkeit und Qualität einer Handelsplattform bieten. Achten Sie auf Bewertungen von unabhängigen Quellen wie Trustpilot, Google Play und dem App Store. Anerkennungen und Auszeichnungen von Branchenorganisationen wie ForexBrokers.com – einer führenden Webseite für die Bewertung von Forex-Brokern – oder Good Money Guide – einer Finanzvergleichsseite – können weitere Hinweise auf die Qualität und Nutzerzufriedenheit einer Plattform bieten.
Achten Sie auf solide Risikomanagement-Tools
Tools für das Risikomanagement können Ihnen dabei helfen, Gewinne zu schützen und Verluste zu minimieren.* Stop-Loss-Orders ermöglichen es Ihnen, einen vorab festgelegten Ausstiegspunkt zu bestimmen, um potenzielle Verluste zu begrenzen, falls sich der Markt gegen Sie entwickelt. Take-Profit-Orders ermöglichen es Ihnen, Gewinne automatisch zu sichern, sobald der Markt Ihr gewünschtes Niveau erreicht. Beachten Sie jedoch, dass Stop-Loss-Orders nicht garantiert sind und unter volatilen Marktbedingungen möglicherweise nicht vor Slippage schützen.
Streben Sie einen 24/7-Kundensupport an
Schauen Sie sich nach Brokern, die mehrere Kommunikationskanäle wie E-Mail, Telefon und Live-Chat-Support 24/7 zur Verfügung stellen, damit Sie bei Bedarf jederzeit Hilfe anfordern können. Ein mehrsprachiger Support kann zudem von Vorteil sein, falls Englisch nicht Ihre Muttersprache ist. Ein schneller und professioneller Kundenservice kann Ihr Trading-Erlebnis verbessern, indem Probleme schnell und effizient gelöst werden.
Wählen Sie eine Plattform mit einer Trading-App
In der heutigen schnelllebigen Welt ist es unerlässlich, dass Sie jederzeit und überall traden können. Finden Sie eine Plattform mit einer eigenen mobilen App und Web-Plattform, um die Märkte zu beobachten, Ihre Positionen zu verwalten und Ihre Trades von unterwegs auszuführen. Die besten Trading-Apps sind schnell, bieten viele Funktionen und eine benutzerfreundliche Oberfläche, die der Desktop-Plattform ähnelt. Funktionen wie Push-Benachrichtigungen können Sie über Marktbewegungen oder Neuigkeiten zu Ihren Trades in Realtime benachrichtigen, wodurch sichergestellt wird, dass Trader niemals eine Möglichkeit verpassen.
Wie Sie das Trading mit uns beginnen
Der Beginn Ihrer Trading-Reise auf unserer Handelsplattform ist einfach, benutzerfreundlich und benötigt nur wenige Minuten. Folgen Sie diesen Schritten, um mit dem Trading von CFDs auf eine Vielzahl von Vermögenswerten zu beginnen.
- Registrieren Sie sich für ein Konto
- Verifizieren Sie Ihre Identität
- Wählen Sie zwischen einem Live-Konto und einem Demokonto
- Zahlen Sie Geld auf Ihr Konto ein oder üben Sie mit virtuellem Kapital
- Erkunden Sie die Plattform und lernen Sie alle Funktionen kennen
- Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten mit unseren Bildungsressourcen
- Wählen Sie einen Vermögenswert und eröffnen Sie eine Position
- Implementieren Sie Kontrollsysteme für das Risikomanagement
- Überwachen Sie Ihre Trades
Warum mit uns traden?
Es ist an der Zeit, einen zuverlässigen Broker zu finden und Ihre Strategie in Bewegung zu setzen. Capital.com ist eine mehrfach preisgekrönte Online-CFD-Handelsplattform mit einer benutzerfreundlichen Desktop-Anwendung und einer mobilen App. Schließen Sie sich unserer Community von mehr als 880,000 Tradern in 183 Ländern an und traden Sie CFDs auf 5,500+ Vermögenswerte, einschließlich Aktien in KI, Indizes, Rohstoffe und Forex.
Benutzerfreundlichkeit: Entdecken Sie ein nahtloses Erlebnis mit den Informationen und Tools, die Sie benötigen, um bessere Trading-Entscheidungen zu treffen.
Fortschrittliche Trading-Tools: Charts, Zeichentools und nützliche Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, historische Kursdaten, Volumenaktivität und Trends zu analysieren.
Wettbewerbsfähige Spreads und transparente Preisgestaltung: Sie wissen genau, was Sie bekommen, mit einem Broker, der die Gebühren im Voraus offenlegt und die Kosten mit wettbewerbsfähigen Spreads minimiert.
Risikomanagement: Robuste Tools wie Stop-Loss*- und Take-Profit-Orders helfen Ihnen dabei, das Risiko zu reduzieren und Ihre Gewinne zu schützen.
Bildungsressourcen: Leitfäden, Kurse, Webinare und Videos, um Ihre Kenntnisse aufzufrischen und auf den neuesten Stand zu bringen.
Engagierter Kundensupport: Kontaktieren Sie das Team und erhalten Sie eine direkte Antwort auf Ihre Fragen – Capital.com bietet 24/7-Support per E-Mail, Telefon und Live-Chat in mehreren Sprachen.
Branchenanerkennung und Kundenfeedback: Wählen Sie einen Broker, der kürzlich von führenden Branchenorganisationen ausgezeichnet wurde. Schauen Sie sich unser herausragendes Kundenfeedback und unsere Bewertungen auf unabhängigen Bewertungsplattformen wie Trustpilot an.
*Stop-Losses sind nicht garantiert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Handelsplattform und benötige ich eine?
Eine Handelsplattform ist eine von einem Broker bereitgestellte Software, die es Ihnen ermöglicht, Finanzinstrumente zu kaufen und zu verkaufen. Sie bietet den Zugang zu verschiedenen Märkten, Trading-Tools und Funktionen zur Kontoverwaltung. Sie benötigen eine Handelsplattform, um Trades auszuführen, Marktdaten zu analysieren und Ihre Trading-Aktivitäten online zu verwalten.
Ist das Online-Trading sicher?
Das Online-Trading ist sicherer, wenn Sie einen Broker nutzen, der durch seriöse Behörden reguliert wird. Regulierte Broker unterliegen strengen Finanznormen und müssen Schutzmaßnahmen für Kundengelder einhalten. Stellen Sie immer sicher, dass die von Ihnen gewählte Plattform vollständig reguliert wird.
Kann ich ohne Vorkenntnisse traden?
Ja, Sie können mit dem Trading ohne Vorkenntnisse beginnen. Es ist jedoch wichtig, dass Sie sich zunächst entsprechend weiterbilden. Nutzen Sie ein Demokonto zum Üben und suchen Sie nach Bildungsangeboten, mit denen Sie die Grundlagen erlernen und Trading-Strategien entwickeln können, bevor Sie echtes Geld riskieren.
Welche Gebühren sind mit dem Trading auf Capital.com verbunden?
Capital.com bietet wettbewerbsfähige Spreads und null Provisionen für das CFD-Trading. Es entstehen keine versteckten Gebühren, und wir bieten transparente Informationen über alle anfallenden Kosten. Besuchen Sie bitte unsere Seite zu den Kosten und Gebühren, um ausführliche Informationen zu erhalten.